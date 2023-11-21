«Зенит» представил третью игровую форму на сезон Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Зенит» представил третью игровую форму команды на сезон-2023/24.

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

«Традиционно в кануны и дни значимых дат для города и страны «Зенит» будет выступать в альтернативной форме. А в нынешнем сезоне еще с учетом того, что он для нас десятый юбилейный.

21 ноября на матче против «Пари Нижний Новгород», памятуя об открытии Дороги жизни 22 ноября 1941 года, «зенитовцы» впервые сыграют в ней в официальной встрече.

Новый комплект получил название SPB Edition. Альтернативная форма, также, как и основная вдохновлена эстетикой Санкт-Петербурга. В ее основу легли распространенные архитектурные элементы нашего города.

В скором времени ограниченная партия новой формы поступит в продажу», — сообщает пресс-служба команды.