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В матче молодёжного чемпионата Сербии произошла массовая потасовка

В матче молодёжного чемпионата Сербии произошла массовая потасовка
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Матч сербской межрегиональной лиги U16 между командами «Металлац» и «Раднички» досрочно завершился после того, как в первой четверти произошла драка.

Фото: Instagram/valjevo_live

Когда до конца четверти оставалось 37 секунд, тренер «Металлаца» Владимир Панич и тренер «Радничков» Александр Ичич вступили в словесный конфликт по поводу судейских решений. Оба получили технические фолы и были удалены.

После этого Панич подошёл к скамейке соперника, где и разгорелся конфликт. Тренера «Металлаца» толкнули и начали душить. Также он получил несколько ударов от игроков команды «Раднички», сообщает Valjevska Posla.

Во время потасовки один из игроков «Металлаца» получил удар кулаком и упал на землю. У него было диагностировано сотрясение мозга. С трибун к потасовке присоединились родители, которые, как видно, тоже устроили потасовку.

На место происшествия была вызвана полиция. После изучения видеозаписей с камер наблюдения полиция решила начать расследование.

Драка стала кульминацией конфликта между двумя командами, который начался летом, когда часть игроков «Раднички» перешла в «Металлац» после создания этой команды.

Несмотря на то, что судьи хотели продолжить матч, он не был доигран. Ожидается, что Федерация баскетбола Сербии (KSS) назначит многочисленные штрафы.

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