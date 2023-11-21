Док Риверс: европейские игроки сильнее американских, когда приходят в Лигу

Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс высказался о разнице между молодыми американскими игроками и баскетболистами из Европы.

«Молодые американские баскетболисты должны быть внимательны, потому что европейские игроки лучше них, когда приходят в Лигу. Они лучше готовы и более мотивированы. Многие американские ребята демонстрируют совершенно другое отношение.

Игроки сейчас гораздо талантливее, чем когда-либо были мы. Даже не близко. Но они не знают, как играть в командный баскетбол. Мы должны вернуться к истокам. Иначе — я говорю это вам, американские игроки — вы потеряете работу», – сказал Риверс в подкасте Билла Симмонса.