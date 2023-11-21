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Дирк Новицки отреагировал на статую в честь Майка Модано

Дирк Новицки отреагировал на статую в честь Майка Модано
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Экс-баскетболист «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился своей реакцией на то, что легенде хоккейной команды «Даллас Старз» Майку Модано поставили статую.

В марте 2024 года «Даллас Старз» откроет статую в честь легендарного игрока Майка Модано. Модано — самый результативный игрок американского происхождения в истории НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли со «Старз» в 1999 году и выступал за эту организацию в течение 20 лет.

«Мой человек!!! Очень заслуженно!» — написал Новицки в социальных сетях.

Напомним, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на прошлой неделе отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и вышел на девятое место в истории лиги по числу голов в составе одной команды. Для него этот гол стал 558-м за «Пингвинз». Канадец обошёл Майка Модано и Люка Робитайла («Лос-Анджелес Кингз»), у которых по 557 шайб за одну франшизу.

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