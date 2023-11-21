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Аренас объяснил, почему дискуссии по поводу GOAT негативно отразились на Леброне

Аренас объяснил, почему дискуссии по поводу GOAT негативно отразились на Леброне
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказал мнение о том, что споры по поводу величайшего игрока в истории негативно сказываются на образе звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Споры о том, кто является главным героем в истории, по сути, перечеркнули всё то, что делал Леброн Джеймс в последние четыре-пять лет. Я не думаю, что люди обращают внимание на то, что происходит. В нашей истории не было ни одной суперзвезды, которая в этом возрасте сделала хотя бы 25% того, что делает он. Но из-за того, что сейчас происходит история с Джорданом и Леброном, все обращают внимание на все негативные вещи, связанные с ним, вместо того, чтобы следить за историей», — сказал Аренас в эфире своего подкаста.

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