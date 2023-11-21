Арсич: мало кто ожидал от «Астаны» такого сильного старта

Главный тренер БК «Енисей» (Красноярск) Йовица Арсич высказался о предстоящей игре против «Астаны» (Казахстан) и объяснил, с чем связаны успешные выступления казахстанской команды в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Завтра нам предстоит встреча с очень хорошим соперником, который превзошёл ожидания очень многих – мало кто ожидал от «Астаны» такого сильного старта сезона. На мой взгляд, они сильно усилили команду, подписав качественных легионеров. Однако, я надеюсь, что мы сумеем найти свою игру и одержать очередную домашнюю победу, порадовав наших болельщиков.

Мы не думаем лишний раз об усталости, травмах или неидеальных условиях подготовки, потому что все команды лиги находятся в одинаковых условиях и сталкиваются с похожими проблемами. Я уверен, что мы будем делать всё возможное, чтобы выйти на свой уровень и победить», — приводит слова Арсича официальный сайт БК «Енисей».

Игра «Енисея» и «Астаны» назначена на 15:30 мск. В сезоне-2023/2024 на счету «Астаны» пять побед в 10 матчах, команда располагается на восьмом месте в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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