«Олимпиакос» близок к подписанию контракта с Митру-Лонгом

Греческий «Олимпиакос» планирует усилить состав, подписав защитника литовского «Жальгириса» Наза Митру-Лонга. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

По сведениям источника, «Олимпиакос» уже достиг соглашения с Назом по условиям личного трудового договора. Ожидается, что клуб из Греции подпишет контракт с Назом на два года. Отмечается, что «Олимпиакосу» не придётся платить за данный трансфер. Это связано с тем, что Митру-Лонг расторгнет контракт с «Жальгирисом». Кроме того, защитник получит греческое гражданство и не будет считаться легионером в новой команде.

Напомним, 30-летний Наз Митру-Лонг перешёл в «Жальгирис» в этом году. Однако защитник не сумел занять место в основном составе клуба.