Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Майами Хит» назвал главный фактор успеха команды на старте сезона

Тренер «Майами Хит» назвал главный фактор успеха команды на старте сезона
Комментарии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после победной игры с «Чикаго Буллз» заявил, что успешные выступления его команды в первую очередь связаны с широким выбором на скамейке запасных.

«Группа игроков на скамейке запасных — наш Х-фактор. Просто ощущения сильно отличаются от прошлогодних, да и сравнивать тут нечего. Суть не в этом. Однако вы можете заметить, какой импульс они дали нам сегодня вечером, а затем они смогли сделать то, чего хотели — закрыть вопросы в четвёртой четверти. Они чувствовали ответственность за поражение в предыдущей игре», — приводит слова Споэльстры All U Can Heat.

В последних девяти играх «Хит» одержали восемь побед. На сегодняшний день они занимают четвёртое место в Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android