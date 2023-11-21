Тренер «Майами Хит» назвал главный фактор успеха команды на старте сезона

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после победной игры с «Чикаго Буллз» заявил, что успешные выступления его команды в первую очередь связаны с широким выбором на скамейке запасных.

«Группа игроков на скамейке запасных — наш Х-фактор. Просто ощущения сильно отличаются от прошлогодних, да и сравнивать тут нечего. Суть не в этом. Однако вы можете заметить, какой импульс они дали нам сегодня вечером, а затем они смогли сделать то, чего хотели — закрыть вопросы в четвёртой четверти. Они чувствовали ответственность за поражение в предыдущей игре», — приводит слова Споэльстры All U Can Heat.

В последних девяти играх «Хит» одержали восемь побед. На сегодняшний день они занимают четвёртое место в Восточной конференции.