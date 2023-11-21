«Уралмаш» вырвал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ с МБА

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой «Уралмаша» со счётом 90:87.

После проигранной первой четверти хозяева смогли создать преимущество в пять очков перед началом заключительной четверти, однако игрокам «Уралмаша» удалось успешно провести заключительный отрезок игры и в итоге довести игру до победы.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Для «Уралмаша» эта победа стала шестой в 12 встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. На счету МБА пять побед в 12 играх.