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«Уралмаш» вырвал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ с МБА

«Уралмаш» вырвал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ с МБА
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Сегодня, 21 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались МБА и екатеринбургский «Уралмаш». Игра прошла на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой «Уралмаша» со счётом 90:87.

После проигранной первой четверти хозяева смогли создать преимущество в пять очков перед началом заключительной четверти, однако игрокам «Уралмаша» удалось успешно провести заключительный отрезок игры и в итоге довести игру до победы.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс, на счету которого 22 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Для «Уралмаша» эта победа стала шестой в 12 встречах дебютного сезона Единой лиги ВТБ. На счету МБА пять побед в 12 играх.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко
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