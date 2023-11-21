«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» на последних минутах матча Единой лиги ВТБ

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 68:65.
За несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче.
Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка, три подбора и шесть результативных передач.
Для «Зенита» эта победа стала восьмой в 12 встречах Единой лиги ВТБ. Петербуржцы занимают третье место в таблице, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА.
- 21 ноября 2023
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