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«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» на последних минутах матча Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» на последних минутах матча Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 21 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Пари Нижний Новгород». Игра прошла на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 68:65.

За несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка, три подбора и шесть результативных передач.

Для «Зенита» эта победа стала восьмой в 12 встречах Единой лиги ВТБ. Петербуржцы занимают третье место в таблице, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич
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