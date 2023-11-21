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Паскуаль — о победе над «Пари НН»: команда выглядела уставшей ментально и физически

Паскуаль — о победе над «Пари НН»: команда выглядела уставшей ментально и физически
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Главный тренер БК «Зенит» (Санкт-Петербург) Хавьер Паскуаль подвёл итог победному матчу против «Пари Нижний Новогород», в которой его игрокам удалось вырвать победу на последних минутах игры и завершить её со счётом 68:65.

«В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой мы привыкли играть. Сегодня команда, после месяца без пяти игроков, выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное сегодня — это добыть эту победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Мы стараемся как можем, но нам нужно, чтобы все наши травмированные игроки восстановились, чтобы играть на своем уровне. Мы очень хорошо играли в начале сезона, поэтому выиграли Суперкубок, но после этого мы начали терять игроков», — приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».

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