«Бурк» обыграл «Тюрк Телеком» в домашнем матче Еврокубка
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Сегодня в городе Бурк-ан-Брес (Франция) завершился очередной матч баскетбольного Еврокубка между местным клубом «Бурк» и турецкой командой «Тюрк Телеком». Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 86:67.
Отметим, что «Бурк» оставил за собой три периода: первый (22:8), второй (21:17) и четвёртый (32:16). «Тюрк Телеком» удалось выиграть в третьей десятиминутке (26:11), но этого оказалось недостаточно.
Напомним, оба клуба на групповом этапе баскетбольного Еврокубка выступают в группе B. После 8-го тура французский «Бурк» занимает третье место в турнирной таблице. Турецкий «Тюрк Телеком», в свою очередь, располагается на девятом месте.
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