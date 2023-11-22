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Защитник МБА Личутин — о поражении в матче с «Уралмашем»: проблема есть, и её надо решать

Защитник МБА Личутин — о поражении в матче с «Уралмашем»: проблема есть, и её надо решать
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Защитник московской МБА Максим Личутин прокомментировал выступление своей команды в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», в котором МБА проиграла со счётом 87:90.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К сожалению, очередная концовка не в нашу пользу. Вели игру, хорошо выглядели три с половиной четверти, но упустили победу. Не забили свои мячи, сделали потери, надо работать дальше.

Сложно сказать, чего именно не хватило — опыта, хладнокровия. Понятно одно — проблема есть, и её надо решать», — приводит слова Личутина официальный сайт клуба.

Личутин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 4 с игры, 4 из 8 — штрафные), одну результативную передачу и столько же подборов.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко
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