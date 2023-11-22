Защитник МБА Личутин — о поражении в матче с «Уралмашем»: проблема есть, и её надо решать

Защитник московской МБА Максим Личутин прокомментировал выступление своей команды в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», в котором МБА проиграла со счётом 87:90.

«К сожалению, очередная концовка не в нашу пользу. Вели игру, хорошо выглядели три с половиной четверти, но упустили победу. Не забили свои мячи, сделали потери, надо работать дальше.

Сложно сказать, чего именно не хватило — опыта, хладнокровия. Понятно одно — проблема есть, и её надо решать», — приводит слова Личутина официальный сайт клуба.

Личутин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 13 минут, набрав суммарно восемь очков (2 из 4 с игры, 4 из 8 — штрафные), одну результативную передачу и столько же подборов.