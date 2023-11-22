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Зоран Лукич — после матча с «Зенитом»: мне очень жаль своих ребят, они заслужили победу

Зоран Лукич — после матча с «Зенитом»: мне очень жаль своих ребят, они заслужили победу
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Зоран Лукич после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 65:68, прокомментировал выступление своих подопечных.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мне очень жаль своих ребят, они заслужили сегодня победу. Как проиграли, вы сами видели. Там были ошибки, где-то приняли неправильные решения. Однако ключевой момент — это не ошибка моих игроков», — приводит слова Лукича официальный сайт «Пари НН».

Отметим, что за несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич
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