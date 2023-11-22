Зоран Лукич — после матча с «Зенитом»: мне очень жаль своих ребят, они заслужили победу

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Зоран Лукич после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 65:68, прокомментировал выступление своих подопечных.

«Мне очень жаль своих ребят, они заслужили сегодня победу. Как проиграли, вы сами видели. Там были ошибки, где-то приняли неправильные решения. Однако ключевой момент — это не ошибка моих игроков», — приводит слова Лукича официальный сайт «Пари НН».

Отметим, что за несколько минут до конца встречи «Нижний Новгород» вёл в четыре очка, однако игрокам из Санкт-Петербурга удалось забросить трёхочковый бросок и успешно реализовать два штрафных очка в клатче.