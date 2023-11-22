Боян Дублевич стал автором ключевого попадания в матче с «Пари НН»

Центровой санкт-петербургского «Зенита» Боян Дублевич принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН», в котором его команда одержала победу со счётом 68:65.

Примечательно, что при счёте в 63:65 в пользу гостей Дублевич стал автором трёхочкового попадания с сопротивлением лёгкого форварда «Пари НН» Алексы Новаковича за минуту до конца основного времени.

А после разыгрывающий хозяев Трент Фрейзер набрал два очка со штрафной линии, установив таким образом окончательный счёт встречи — 68:65. В ответном владении атакующий защитник «Пари НН» Брайон Аллен промахнулся из-за дуги, пытаясь перевести матч в овертайм.

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