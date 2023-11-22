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Боян Дублевич стал автором ключевого попадания в матче с «Пари НН»

Боян Дублевич стал автором ключевого попадания в матче с «Пари НН»
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Центровой санкт-петербургского «Зенита» Боян Дублевич принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН», в котором его команда одержала победу со счётом 68:65.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич

Примечательно, что при счёте в 63:65 в пользу гостей Дублевич стал автором трёхочкового попадания с сопротивлением лёгкого форварда «Пари НН» Алексы Новаковича за минуту до конца основного времени.

А после разыгрывающий хозяев Трент Фрейзер набрал два очка со штрафной линии, установив таким образом окончательный счёт встречи — 68:65. В ответном владении атакующий защитник «Пари НН» Брайон Аллен промахнулся из-за дуги, пытаясь перевести матч в овертайм.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

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