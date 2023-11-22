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«Пари НН» обновил клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд

«Пари НН» обновил клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд
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Вчера, 21 ноября, состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский Зенит оказался сильнее «Пари НН» — 68:65. Это поражение стало восьмым кряду для подопечных Зорана Лукича. Таким образом, баскетболисты «Пари НН» обновили клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Неудачная серия из семи матчей у «Пари НН» была последний раз в сезоне-2021/22. Восемь матчей кряду клуб до сих пор ни разу не проигрывал за все время выступления в Лиге ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка, три подбора и шесть результативных передач.

Для «Зенита» эта победа стала восьмой в 12 встречах Единой лиги ВТБ. Петербуржцы занимают третье место в таблице, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич
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