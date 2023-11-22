«Пари НН» обновил клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд

Вчера, 21 ноября, состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский Зенит оказался сильнее «Пари НН» — 68:65. Это поражение стало восьмым кряду для подопечных Зорана Лукича. Таким образом, баскетболисты «Пари НН» обновили клубный антирекорд по количеству проигранных матчей подряд.

Неудачная серия из семи матчей у «Пари НН» была последний раз в сезоне-2021/22. Восемь матчей кряду клуб до сих пор ни разу не проигрывал за все время выступления в Лиге ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Трент Фрейзер, на счету которого 24 очка, три подбора и шесть результативных передач.

Для «Зенита» эта победа стала восьмой в 12 встречах Единой лиги ВТБ. Петербуржцы занимают третье место в таблице, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА.