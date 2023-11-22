Фрейзер — после победы над «Пари НН»: сейчас приходится играть и за себя, и за товарища

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (68:65).

«Мы провели напряженную игру. Для нас было важно приехать домой и сыграть хорошо после трех побед на выезде. Команда соперника была агрессивной, много контактов. Они старались бороться за каждый мяч. Нам надо было следовать плану и играть спокойно. Мы хорошо проявили себя в защите.

Мне всего 25 лет, усталость — не проблема. К каждой игре я готовлюсь отдельно. Сейчас приходится играть и за себя, и за товарища, потому что в составе много травмированных. Мне нужно быть сфокусированным на игре и помогать команде побеждать», — приводит слова Фрейзера «Матч ТВ».