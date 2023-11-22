Фрейзер — после победы над «Пари НН»: сейчас приходится играть и за себя, и за товарища
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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер дал комментарий по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (68:65).
«Мы провели напряженную игру. Для нас было важно приехать домой и сыграть хорошо после трех побед на выезде. Команда соперника была агрессивной, много контактов. Они старались бороться за каждый мяч. Нам надо было следовать плану и играть спокойно. Мы хорошо проявили себя в защите.
Мне всего 25 лет, усталость — не проблема. К каждой игре я готовлюсь отдельно. Сейчас приходится играть и за себя, и за товарища, потому что в составе много травмированных. Мне нужно быть сфокусированным на игре и помогать команде побеждать», — приводит слова Фрейзера «Матч ТВ».
Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
68 : 65
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер - 24, Хантер - 12, Дублевич - 11, Курич - 11, Герасимов - 6, Вольхин - 2, Зубков - 2, Шевчук, Карасёв, Клименко, Земский
Пари Нижний Новгород: Аллен - 22, Новакович - 10, Коузи - 9, Бабурин - 6, Зоткин - 6, Ганькевич - 4, Ивлев - 4, Ганькевич - 2, Беленицкий - 2, Апич
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