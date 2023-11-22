Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Младший сын Леброна Джеймса вновь сменил школу

Младший сын Леброна Джеймса вновь сменил школу
Аудио-версия:
Комментарии

Брайс Джеймс, cын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, вернулся в школу Sierra Canyon.

По словам источников, близких к ситуации, Джеймс официально отчислился и сдал школьное и баскетбольное снаряжение обратно в Нотр-Дам в начале вторника. В соответствии с действующим в регионе правилом A-B-A, он может быть допущен к соревнованиям уже на следующей неделе.

Младший сын Леброна Брайс попадает со средней и ставит сверху:

Этот перевод стал для Брайса третьим в этом году. Сначала он перевелся из Sierra Canyon в Campbell Hall, а затем поступил в Notre Dame.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

Напомним, в конце июля Бронни Джеймс, старший сын Леброна, пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Момент с Брайсом и Леброном:
«Продолжай в том же духе — это только начало!» Леброн в восторге от младшего сына Брайса
Видео
«Продолжай в том же духе — это только начало!» Леброн в восторге от младшего сына Брайса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android