«От меня отмахнулись, как от мухи». Стефен Карри рассказал о своей первой потасовке в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал историю о том, как он впервые поучаствовал в потасовке во время матча НБА.

«Я получил взбучку. Это было в Индиане в 2013 году, думаю, это до сих пор можно посмотреть на YouTube. Рой Хибберт, Дэвид Уэст и мой товарищ по команде Дэвид Ли. Рой Хибберт и Дэвид Ли сцепились под корзиной, это было типичное столкновение двух крупных парней.

Все знают, что в таких ситуациях не стоит лезть на рожон, но моя тупая задница захотела влезть туда и защитить своего товарища по команде. Я попытался схватить Хибберта сзади и оттащить от своего товарища, а он ростом 218 сантиметров. Это было похоже на то, что он просто отмахнулся от мухи, я отлетел в угол.

Мне было обидно и хотелось вернуться, но Дэвид Уэст схватил меня за руку и не пустил туда», — рассказал Карри в подкасте SmartLess.

Видео можно посмотреть на канале NBAHighlights720 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.