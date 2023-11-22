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Александр Секулич: «Руна» — главная сенсация лиги на данный момент

Александр Секулич: «Руна» — главная сенсация лиги на данный момент
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич высказался по поводу предстоящей встречи с «Руной» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Соперник уже доказал, что они здорово играют. «Руна» одержала несколько ярких побед, в том числе и над УНИКСом. В недавнем матче против ЦСКА они хоть и уступили, но смотрелись очень достойно. Они стабильно демонстрируют качественную командную игру.

Лично для меня, именно «Руна» – главная сенсация Лиги на данный момент. К подготовке к этому матчу мы относимся с максимальной серьезностью. В составе у них игроки с опытом выступления в Евролиге – это Никола Иванович и Алекс Таюс. Здорово себя в последних матчах проявляют защитник Джеремайя Хилл и их тяжелый форвард Джувэн Морган, а Илья Попов под кольцом опасен в любом матче», — приоводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Руна
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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