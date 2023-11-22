Александр Секулич: «Руна» — главная сенсация лиги на данный момент

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич высказался по поводу предстоящей встречи с «Руной» в Единой лиге ВТБ.

«Соперник уже доказал, что они здорово играют. «Руна» одержала несколько ярких побед, в том числе и над УНИКСом. В недавнем матче против ЦСКА они хоть и уступили, но смотрелись очень достойно. Они стабильно демонстрируют качественную командную игру.

Лично для меня, именно «Руна» – главная сенсация Лиги на данный момент. К подготовке к этому матчу мы относимся с максимальной серьезностью. В составе у них игроки с опытом выступления в Евролиге – это Никола Иванович и Алекс Таюс. Здорово себя в последних матчах проявляют защитник Джеремайя Хилл и их тяжелый форвард Джувэн Морган, а Илья Попов под кольцом опасен в любом матче», — приоводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.