Представлен рейтинг команд, участвующих в Евролиге

В связи с началом сезона Евролиги 2023/2024 Basket News представил обновленную версию рейтинга силы команд.

18 сотрудников Basket News высказали свое мнение, расположив команды с учетом их текущей формы и потенциала, которым они обладают в обозримом будущем.

Десять команд потеряли свои позиции, пять поднялись и три остались на прежнем месте. В новом рейтинге силы Евролиги наибольший скачок совершил «Виртус Болонья», а наибольшее количество мест потеряла «Олимпия Милан».

Рейтинг команд в Евролиге:

1. «Реал Мадрид»

2. «Барселона»

3. «Монако»

4. «Маккаби Тель-Авив»

5. «Виртус Болонья»

6. «Панатинаикос»

7. «Олимпиакос»

8. «Фенербахче»

9. «Баскония»

10. «Валенсия»

11. «Анадолу Эфес»

12. «Партизан»

13. «Црвена Звезда»

14. «Жальгирис»

15. «Олимпия Милан»

16. «Бавария»

17. АСВЕЛ

18. «Альба»

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.