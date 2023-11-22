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Нэльсон из «Уралмаша» стал автором важных двух очков на последней минуте матча с МБА

Нэльсон из «Уралмаша» стал автором важных двух очков на последней минуте матча с МБА
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Тяжёлый форвард екатеринбургского «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московской МБА, в котором его команда одержала победу со счётом 90:87.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
87 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Воронов - 23, Хоменко - 18, Голдырев - 8, Минченко - 8, Личутин - 8, Якушин - 8, Барашков - 7, Лопатин - 5, Валиев - 2, Трушкин, Шейко, Клюев
Уралмаш: Нэвелс - 22, Нэльсон - 17, Даглас - 15, Глазунов - 9, Захаров - 8, Эллис - 6, Писклов - 4, Михеев - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Прощенко

Так, за 45 секунд до конца основного времени при счёте 83:82 в пользу своей команды Нэльсон совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал важные два очка после лэй-апа, сделав таким образом счёт в игре 85:82.

Примечательно, что атакующий защитник МБА Евгений Воронов при счёте 87:90 в пользу «Уралмаша» имел возможность перевести встречу в овертайм, однако оказался неточен. Воронову активно мешал тяжёлый форвард гостей Джавонте Даглас.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

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