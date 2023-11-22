Нэльсон из «Уралмаша» стал автором важных двух очков на последней минуте матча с МБА

Тяжёлый форвард екатеринбургского «Уралмаша» Тайрелл Нэльсон принял участие в матче в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с московской МБА, в котором его команда одержала победу со счётом 90:87.

Так, за 45 секунд до конца основного времени при счёте 83:82 в пользу своей команды Нэльсон совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал важные два очка после лэй-апа, сделав таким образом счёт в игре 85:82.

Примечательно, что атакующий защитник МБА Евгений Воронов при счёте 87:90 в пользу «Уралмаша» имел возможность перевести встречу в овертайм, однако оказался неточен. Воронову активно мешал тяжёлый форвард гостей Джавонте Даглас.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.