Тренер сборной Франции: хочу, чтобы Фурнье сменил место жительства и смог снова играть

Главный тренер национальной команды Франции Венсан Колле высказался по поводу защитника «Нью-Йорк Никс» Эвана Фурнье.

«Я хочу, чтобы он сменил место жительства и смог снова играть. Но, к сожалению, не у нас есть ключи. Это, безусловно, сложно. В данном случае не является преимуществом то, насколько велик его контракт. Очевидно, что франшизы были бы готовы принять его, но, конечно, не на таких условиях.

На данный момент надежда еще есть, но, как я уже сказал, до этого еще далеко, мы находимся только в начале сезона НБА. Его ситуация в Нью-Йорке не изменится, Том Тибодо объявил об этом. Он должен быть в состоянии уйти», — сказал Колле в интервью TMZ Sports.

В нынешнем сезоне НБА Фурнье принял участие только в одной игре.