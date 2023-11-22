Форвард «Пари НН» Чадов выбыл на 3-4 недели. В лазарете команды теперь 5 человек

Форвард «Пари Нижний Новгород» Александр Чадов испытывает проблемы с мышцами торса и не сможет помочь своей команде в ближайшие 3-4 недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Таким образом, в лазарете команды теперь находятся 5 человек: Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов, Иван Стребков, Драган Апич и Александр Чадов.

Стоит отметить, что травмированный Апич ездил в Санкт-Петербург, чтобы у коллектива Зорана Лукича набралась заявка из десяти игроков (не выходил на паркет). В самом матче же с «Зенитом» сильный ушиб руки получил Брайон Аллен.

«К сожалению, такова реальность моя и моей команды, но говорить, почему так происходит, бессмысленно», — сказал главный тренер команды Зоран Лукич.