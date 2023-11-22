Представлен рейтинг команд Евролиги с наилучшей посещаемостью игр

Представлен рейтинг команд Евролиги с наибольшей средней посещаемостью по состоянию на девятый тур.

Рейтинг посещаемости команд Евролиги:

1. «Партизан» (Сербия) — 19 024

2. «Црвена Звезда» (Сербия) — 18 813

3. «Жальгирис» (Литва) — 15 000

4. «Анадолу Эфес» (Турция) — 11 415

5. «Панатинаикос» (Греция) — 11 119

Ранее Basket News представил обновлённую версию рейтинга силы команд. 18 сотрудников издания высказали своё мнение, расположив команды с учётом их текущей формы и потенциала, которым они обладают в обозримом будущем.