Перасович прокомментировал предстоящую встречу с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Наш соперник – лидер таблицы и сильнейшая на данный момент команда чемпионата. ЦСКА обладает физической мощью, отлично защищается и отдает больше всех в лиге результативных передач. Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

Напомним, матч между казанским УНИКСом и ЦСКА состоится завтра, 23 ноября. Начало встречи 23 ноября 2023 года запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее по поводу встречи УНИКСа и ЦСКА высказался заслуженный тренер России Сергей Елевич.