Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа: билеты на матч с ЦСКА уже распроданы

Президент УНИКСа: билеты на матч с ЦСКА уже распроданы
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий по поводу предстоящей игры с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Тяжёлая игра, конечно, будет. И не все игроки полностью на ходу: некоторые после перенесенного ОРВИ немного ослаблены. Но ничего — посмотрим. Как говорится, надо ввязаться в драку, а там как получится. Тут трудно говорить что‑то по поводу каждой игры. Вроде бы сейчас уже не начало чемпионата, сезон в разгаре, а многие, казалось бы, не самые сильные команды оказывают серьёзное сопротивление сильным и выигрывают у них. Мы не знаем, что да как сейчас в ЦСКА, но тот же «Зенит» они обыгрывали и сейчас лидируют. В целом всё у них нормально, соперник силен, поэтому, повторюсь, ожидается тяжёлая игра.

Все билеты на матч уже распроданы. Будет полный зал. Очень приятно, что зритель идёт. Интерес к клубу, к баскетболу в целом после того, как мы в прошлом сезоне стали чемпионами, сильно возрос. Даже на матчах не с лидерами публики очень много. Количество зрителей по сравнению с предыдущими годами удвоилось», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android