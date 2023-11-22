Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Цедевита Олимпия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны фавориты на проведение квалификаций к Олимпиаде в Париже

Стали известны фавориты на проведение квалификаций к Олимпиаде в Париже
Комментарии

Испания, Латвия, Греция и Пуэрто-Рико стали основными претендентами на организацию Олимпийских квалификационных турниров 2024 года. Об этом информирует издание Basket News, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что официально страны-хозяйки Олимпийских квалификационных соревнований будут объявлены до 27 ноября. Это произойдёт до проведения жеребьёвки Олимпийских квалификационных турниров, которая в понедельник состоится в Швейцарии.

Напомним, по результатам предстоящей жеребьёвки 24 национальные команды по баскетболу будут распределены по четырём квалификационным турнирам. Отметим, что каждая из четырёх принимающих стран будет автоматически направлена в соответствующее соревнование, которое она организует.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android