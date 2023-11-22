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«Реал» лидирует в рейтинге команд Евролиги по среднему количеству очков за игру

«Реал» лидирует в рейтинге команд Евролиги по среднему количеству очков за игру
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Мадридский «Реал» возглавил рейтинг команд, набравших наибольшее количество очков за игру в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. «Реал» Мадрид (86,9 очка за игру);
  2. «Партизан» (86,2);
  3. «Маккаби» (83,8);
  4. «Виртус Болонья» (83,3);
  5. «Баскония» (82,2);
  6. «Панатинаикос» (81,7);
  7. «Црвена Звезда» (81,6);
  8. «Барселона» (81,4);
  9. «Жальгирис» (80,7);
  10. «Фенербахче» (79,0).

Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На второй строчке располагается каталонская «Барселона». На третьей строчке располагается команда «Виртус Болонья».

Напомним, в прошлом сезоне победителем Евролиги стал мадридский «Реал». «Сливочные» в финале обыграли «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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