«Реал» лидирует в рейтинге команд Евролиги по среднему количеству очков за игру
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг команд, набравших наибольшее количество очков за игру в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- «Реал» Мадрид (86,9 очка за игру);
- «Партизан» (86,2);
- «Маккаби» (83,8);
- «Виртус Болонья» (83,3);
- «Баскония» (82,2);
- «Панатинаикос» (81,7);
- «Црвена Звезда» (81,6);
- «Барселона» (81,4);
- «Жальгирис» (80,7);
- «Фенербахче» (79,0).
Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На второй строчке располагается каталонская «Барселона». На третьей строчке располагается команда «Виртус Болонья».
Напомним, в прошлом сезоне победителем Евролиги стал мадридский «Реал». «Сливочные» в финале обыграли «Олимпиакос» со счётом 79:78.
Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.
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