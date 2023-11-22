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«Реал» лидирует в рейтинге команд Евролиги по среднему количеству очков за игру

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг команд, набравших наибольшее количество очков за игру в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

«Реал» Мадрид (86,9 очка за игру); «Партизан» (86,2); «Маккаби» (83,8); «Виртус Болонья» (83,3); «Баскония» (82,2); «Панатинаикос» (81,7); «Црвена Звезда» (81,6); «Барселона» (81,4); «Жальгирис» (80,7); «Фенербахче» (79,0).

Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. На второй строчке располагается каталонская «Барселона». На третьей строчке располагается команда «Виртус Болонья».

Напомним, в прошлом сезоне победителем Евролиги стал мадридский «Реал». «Сливочные» в финале обыграли «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.