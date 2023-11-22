Эмбиид может пропустить матч с «Миннесотой»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может пропустить встречу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом игрок заявил после поражения в матче с «Кливленд Кавальерс» (119:122).

«Я не уверен. Посмотрим по ситуации. Послушаю медицинский персонал. Меня немного побили, так что решение будет за ними», – приводит слова Эмбиида Sixers Wire.

Сегодня, 22 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс». Победу со счётом 122:119 в овертайме одержали гости.

Матч «Филадельфия Сиксерс» – «Миннесота Тимбервулвз» состоится 24 ноября. Он начнётся в 4:00 мск.