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Джордан и О’Нил попали в топ-10 самых сексуальных лысых мужчин мира по версии GQ

Один из старейших журналов мира GQ составил рейтинг 10 самых сексуальных лысых мужчин на планете. В него вошли такие легендарные баскетболисты, как Майкл Джордан и Шакил О’Нил.

На первой строчке расположился принц Уильям, второе место занял Вин Дизель, а третья строчка осталась за Джейсоном Стэйтемом. Полный рейтинг издания выглядит следующим образом:

1. принц Уильям;

2. Вин Дизель;

3. Джейсон Стэйтем;

4. Сэмюэл Л. Джексон;

5. Джефф Безос;

6. Майкл Джордан;

7. Дуэйн Джонсон;

8. Шемар Мур;

9. Шакил О’Нил;

10. Терри Крюс.

Напомним, Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА. Шакил О'Нил – олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года и четырёхкратный чемпион НБА.