Джордан и О’Нил попали в топ-10 самых сексуальных лысых мужчин мира по версии GQ
Один из старейших журналов мира GQ составил рейтинг 10 самых сексуальных лысых мужчин на планете. В него вошли такие легендарные баскетболисты, как Майкл Джордан и Шакил О’Нил.
На первой строчке расположился принц Уильям, второе место занял Вин Дизель, а третья строчка осталась за Джейсоном Стэйтемом. Полный рейтинг издания выглядит следующим образом:
1. принц Уильям;
2. Вин Дизель;
3. Джейсон Стэйтем;
4. Сэмюэл Л. Джексон;
5. Джефф Безос;
6. Майкл Джордан;
7. Дуэйн Джонсон;
8. Шемар Мур;
9. Шакил О’Нил;
10. Терри Крюс.
Напомним, Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА. Шакил О'Нил – олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года и четырёхкратный чемпион НБА.
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