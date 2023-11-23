Видеообзор матча «Енисей» — «Астана» в Единой лиге ВТБ

В Красноярске на стадионе «Арена-Север» вчера, 22 ноября, завершился матч Единой лиги ВТБ между местным клубом «Енисей» и «Астаной» из Казахстана. Встречу обслуживали судьи Станислав Валеев из Самары, Виктор Кудряков из Санкт-Петербурга и Сергей Фахритдинов из Электростали.

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Игра закончилась победой хозяев со счётом 96:92. Самым результативным игроком матча оказался защитник гостей Карвел Андерсон, который записал в собственный актив 28 очков.

Красноярский «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казахстанская «Астана», в свою очередь, располагается на девятой строчке. Напомним, в следующем матче «Енисей» на выезде сыграет против «Уралмаша».