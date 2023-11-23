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Видеообзор матча «Енисей» — «Астана» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Енисей» — «Астана» в Единой лиге ВТБ
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В Красноярске на стадионе «Арена-Север» вчера, 22 ноября, завершился матч Единой лиги ВТБ между местным клубом «Енисей» и «Астаной» из Казахстана. Встречу обслуживали судьи Станислав Валеев из Самары, Виктор Кудряков из Санкт-Петербурга и Сергей Фахритдинов из Электростали.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Игра закончилась победой хозяев со счётом 96:92. Самым результативным игроком матча оказался защитник гостей Карвел Андерсон, который записал в собственный актив 28 очков.

Красноярский «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казахстанская «Астана», в свою очередь, располагается на девятой строчке. Напомним, в следующем матче «Енисей» на выезде сыграет против «Уралмаша».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
96 : 92
Астана
Астана
Енисей: Ратан-Мэйз - 21, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Топтунов - 12, Белянков - 10, Бич - 8, Балашов - 8, Лобарев - 5, Долинин - 2, Карпенко, Сонько, Загретдинов
Астана: Андерсон - 28, Канкел - 20, Джонсон - 19, Хэмм - 12, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
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