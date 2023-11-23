Видеообзор матча «Самара» — «Парма» в Единой лиге ВТБ

В Самаре на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Самара» и пермская «Парма». Игру обслуживали судьи Андрей Шарапа из Беларуси, Максим Житлухин из Оренбурга и Антон Сазонов из Москвы.
Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 85:83. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. Ему удалось записать на свой счёт 25 очков и девять результативных передач.
«Самара» после 12 матчей в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ занимает шестое место в турнирной таблице. «Парма», в свою очередь, располагается на 11-й строчке.
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