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Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — «Руна» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — «Руна» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 22 ноября 2023 года, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали судьи Сергей Беляков (Ижевск), Антон Круглов (Москва) и Ярослав Орешин (Санкт-Петербург).

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 96:76. Самыми результативными в матче стали игроки краснодарского клуба Девон Акун‑Пёрселл и Джейлен Бэрфорд, а также разыгрывающий московской команды Никола Иванович, набравшие по 17 очков.

Таким образом, «Локомотив‑Кубань» одержал седьмую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Краснодара занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Руна», которая имеет в активе шесть побед, находится на седьмом месте.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
96 : 76
Руна
Москва
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 12, Щербенев - 10, Узинский - 9, Уайт - 8, Темиров - 6, Мартюк - 6, Квитковских - 6, Елатонцев - 4, Морган - 1, Близнюк
Руна: Иванович - 17, Морган - 13, Попов - 13, Раданов - 11, Савин - 9, Тайус - 8, Сопин - 3, Комиссаров - 2, Походяев, Жмако
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