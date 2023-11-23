Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — «Руна» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 22 ноября 2023 года, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся один из матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграли местный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и «Руна» из Москвы. Игру обслуживали судьи Сергей Беляков (Ижевск), Антон Круглов (Москва) и Ярослав Орешин (Санкт-Петербург).
Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 96:76. Самыми результативными в матче стали игроки краснодарского клуба Девон Акун‑Пёрселл и Джейлен Бэрфорд, а также разыгрывающий московской команды Никола Иванович, набравшие по 17 очков.
Таким образом, «Локомотив‑Кубань» одержал седьмую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Краснодара занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Руна», которая имеет в активе шесть побед, находится на седьмом месте.
- 23 ноября 2023
-
07:54
-
07:11
-
07:00
-
07:00
-
06:45
-
06:31
-
06:12
-
06:02
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:29
-
05:00
-
04:55
-
04:43
-
04:37
-
04:19
-
04:00
-
03:53
-
03:26
-
02:26
-
00:49
-
00:23
- 22 ноября 2023
-
23:56
-
23:12
-
23:02
-
22:32
-
22:15
-
21:42
-
21:24
-
20:17
-
19:58
-
19:02
-
18:21
-
17:44