Арсич рассказал, во время какого отрезка «Енисей» хорошо отыграл в защите с «Астаной»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался об «Астане» и игре своей команды после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором красноярский коллектив одержал победу со счётом 96:92.

«Большую часть игры мы играли не так как должны играть в баскетбол. Особенно в контексте последних дней тренировок — мы активно обсуждали и готовили команду к тому, насколько хорошо «Астана» играет и нельзя недооценивать её потенциал.

Это команда, которая играет с большой энергией, очень активны на площадке, делают быстрые переходы. У них в составе есть хорошие игроки, способные забить трёхочковый из любой ситуации. Это команда, которую стоит опасаться, которая всегда может много забить — если вы посмотрите на счёт после третьей четверти, вы увидите, что соперники забили нам 80 очков.

Это лишний раз говорит, что мы играли и защищались так, как нельзя делать на этом уровне. И только в последней четверти мы показали защиту, которую должны были», — приводит слова Арсича социальные сети «Енисея».