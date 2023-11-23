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Арсич рассказал, во время какого отрезка «Енисей» хорошо отыграл в защите с «Астаной»

Арсич рассказал, во время какого отрезка «Енисей» хорошо отыграл в защите с «Астаной»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался об «Астане» и игре своей команды после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором красноярский коллектив одержал победу со счётом 96:92.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Большую часть игры мы играли не так как должны играть в баскетбол. Особенно в контексте последних дней тренировок — мы активно обсуждали и готовили команду к тому, насколько хорошо «Астана» играет и нельзя недооценивать её потенциал.

Это команда, которая играет с большой энергией, очень активны на площадке, делают быстрые переходы. У них в составе есть хорошие игроки, способные забить трёхочковый из любой ситуации. Это команда, которую стоит опасаться, которая всегда может много забить — если вы посмотрите на счёт после третьей четверти, вы увидите, что соперники забили нам 80 очков.

Это лишний раз говорит, что мы играли и защищались так, как нельзя делать на этом уровне. И только в последней четверти мы показали защиту, которую должны были», — приводит слова Арсича социальные сети «Енисея».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
96 : 92
Астана
Астана
Енисей: Ратан-Мэйз - 21, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Топтунов - 12, Белянков - 10, Бич - 8, Балашов - 8, Лобарев - 5, Долинин - 2, Карпенко, Сонько, Загретдинов
Астана: Андерсон - 28, Канкел - 20, Джонсон - 19, Хэмм - 12, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
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