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Миленко Богичевич: я очень уважаю минскую команду, хочу пожелать им хорошего сезона

Миленко Богичевич: я очень уважаю минскую команду, хочу пожелать им хорошего сезона
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о «Минске» после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Хочу поздравить нашу команду с непростой победой, особенно после тяжёлого предыдущего матча с «Локомотивом» и утомительных переездов.

Мы нашли в себе силы во второй половине и показали свой характер. Может быть, вся игра шла не совсем удачно, но мы верили в наши силы и одержали победу. При 43-х подборах и 22 передачах именно игра в защите в четвёртой четверти решила исход матча.

Я очень уважаю минскую команду, хочу пожелать им хорошего сезона и надеюсь, что они добьются того результата, на который рассчитывают», — цитирует Богичевича официальный сайт «Автодора».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Минск
Минск
Окончен
76 : 91
Автодор
Саратов
Минск: Мотовилов - 29, Огунгбени-Джексон - 22, Коско - 9, Стубеда - 7, Микульский - 3, Дуду - 3, Чебашек - 3, Зечевич, Паско, Куратник, Секушенко, Аладко
Автодор: Хэммондс - 29, Пушица - 22, Торнвелл - 13, Беслач - 11, Мавра - 11, Халдеев - 3, Петенев - 2, Пранаускис, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
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