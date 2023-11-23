Миленко Богичевич: я очень уважаю минскую команду, хочу пожелать им хорошего сезона

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о «Минске» после матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить нашу команду с непростой победой, особенно после тяжёлого предыдущего матча с «Локомотивом» и утомительных переездов.

Мы нашли в себе силы во второй половине и показали свой характер. Может быть, вся игра шла не совсем удачно, но мы верили в наши силы и одержали победу. При 43-х подборах и 22 передачах именно игра в защите в четвёртой четверти решила исход матча.

Я очень уважаю минскую команду, хочу пожелать им хорошего сезона и надеюсь, что они добьются того результата, на который рассчитывают», — цитирует Богичевича официальный сайт «Автодора».