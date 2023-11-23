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Джеймс Харден эффектно разобрался с Виктором Вембаньямой один на один

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 33:18 в пользу гостей.

В середине первой четверти образовалась игровая ситуация, в результате которой разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден остался в изоляции против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

По итогам эпизода Харден без проблем набрал очки через новичка, который, несмотря на свои габариты, не оказал должного сопротивления. Примечательно, что подобный эпизод случился в прошлом матче между командами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Харден принял участие в семи матчах, набирая в среднем 16 очков, 54, результативные передачи и 4,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых – 35,9.