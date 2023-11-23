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Джеймс Харден эффектно разобрался с Виктором Вембаньямой один на один

Джеймс Харден эффектно разобрался с Виктором Вембаньямой один на один
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 33:18 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине первой четверти образовалась игровая ситуация, в результате которой разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден остался в изоляции против центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

По итогам эпизода Харден без проблем набрал очки через новичка, который, несмотря на свои габариты, не оказал должного сопротивления. Примечательно, что подобный эпизод случился в прошлом матче между командами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний Харден принял участие в семи матчах, набирая в среднем 16 очков, 54, результативные передачи и 4,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых – 35,9.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
3-я четверть
50 : 54
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма, Джонсон, Грэм, Сохан, Уэсли, Осман, Макдермотт, Брэнэм, Коллинс, Васселл, Барлоу, Бэсси, Шампани, Джонс, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Пауэлл, Диабате, Зубац
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