«Орландо» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича

Сегодня, 23 ноября, в Орландо (США) на арене «Эмвей-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 124:119.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 30 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Хорошую игру в нападении показал форвард Майкл Портер. На его счету сегодня 25 очков.

Больше всего очков в составе «Орландо» набрал немецкий форвард Франц Вагнер — 27. Также хорошую игру показал тяжёлый форвард Паоло Банкеро. В его активе 23 очка и четыре подбора. Защитник Коул Энтони отметился 20 очками и пятью отскоками.

Таким образом, «Денвер» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах.