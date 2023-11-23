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«Орландо» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича

«Орландо» переиграл «Денвер», несмотря на трипл-дабл Николы Йокича
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Сегодня, 23 ноября, в Орландо (США) на арене «Эмвей-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 124:119.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой Никола Йокич. Он оформил трипл-дабл: 30 очков, 13 подборов и 12 результативных передач. Хорошую игру в нападении показал форвард Майкл Портер. На его счету сегодня 25 очков.

Больше всего очков в составе «Орландо» набрал немецкий форвард Франц Вагнер — 27. Также хорошую игру показал тяжёлый форвард Паоло Банкеро. В его активе 23 очка и четыре подбора. Защитник Коул Энтони отметился 20 очками и пятью отскоками.

Таким образом, «Денвер» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
124 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Энтони - 20, Инглс - 12, Вагнер - 12, Саггс - 10, Айзек - 9, Битадзе - 6, Харрис - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Скофилд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Портер - 25, Гордон - 15, Джексон - 14, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Строутер - 7, Ннаджи - 3, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
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