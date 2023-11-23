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«Приятнее смотреть такие матчи». Арсич высказался о напряжённой концовке игры с «Астаной»

«Приятнее смотреть такие матчи». Арсич высказался о напряжённой концовке игры с «Астаной»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями по поводу игры своей команды в концовке матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», в котором красноярцы одержали победу со счётом 96:92.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Я думаю, что всем приятнее смотреть такие матчи, чем если бы одна из команд выигрывала с разницей в 20 очков. В этом сезоне у нас получается много таких концовок, большую часть из которых мы выиграли. И это радует», — цитируют Арсича социальные сети «Енисея».

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
96 : 92
Астана
Астана
Енисей: Ратан-Мэйз - 21, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Топтунов - 12, Белянков - 10, Бич - 8, Балашов - 8, Лобарев - 5, Долинин - 2, Карпенко, Сонько, Загретдинов
Астана: Андерсон - 28, Канкел - 20, Джонсон - 19, Хэмм - 12, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
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