«Приятнее смотреть такие матчи». Арсич высказался о напряжённой концовке игры с «Астаной»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями по поводу игры своей команды в концовке матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», в котором красноярцы одержали победу со счётом 96:92.

«Я думаю, что всем приятнее смотреть такие матчи, чем если бы одна из команд выигрывала с разницей в 20 очков. В этом сезоне у нас получается много таких концовок, большую часть из которых мы выиграли. И это радует», — цитируют Арсича социальные сети «Енисея».

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.