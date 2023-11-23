Тренер «Астаны» Киселёв предположил, почему его команда провалила 4-ю четверть с «Енисеем»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал неудачное выступление своей команды в заключительной четверти матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором казахстанский коллектив уступил со счётом 92:96.

«Мы хорошо смотрелись первые три четверти. В четвёртой разладилось нападение. Думаю, причина в короткой ротации. Плюс мы рано с пятью фолами потеряли Канкела. В концовки также не хватило Дэвиса», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.