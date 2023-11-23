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Тренер «Астаны» Киселёв предположил, почему его команда провалила 4-ю четверть с «Енисеем»

Тренер «Астаны» Киселёв предположил, почему его команда провалила 4-ю четверть с «Енисеем»
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал неудачное выступление своей команды в заключительной четверти матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», в котором казахстанский коллектив уступил со счётом 92:96.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы хорошо смотрелись первые три четверти. В четвёртой разладилось нападение. Думаю, причина в короткой ротации. Плюс мы рано с пятью фолами потеряли Канкела. В концовки также не хватило Дэвиса», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Примечательно, что эта победа для красноярцев стала пятой в рамках домашних выступлений. Отметим, что «Енисей» является единственным клубом Единой лиги ВТБ без поражений на своём паркете. С учётом прошлого сезона их победная серия составляет уже девять матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
96 : 92
Астана
Астана
Енисей: Ратан-Мэйз - 21, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Топтунов - 12, Белянков - 10, Бич - 8, Балашов - 8, Лобарев - 5, Долинин - 2, Карпенко, Сонько, Загретдинов
Астана: Андерсон - 28, Канкел - 20, Джонсон - 19, Хэмм - 12, Дэвис - 10, Хаасе - 3, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Майдекин
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