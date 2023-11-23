«Нельзя дразнить медведя». Попович объяснил, почему призвал фанатов не мешать Леонарду

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович объяснил, почему обратился к зрителям с призывом не мешать форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду исполнять штрафные.

«Нельзя дразнить медведя. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Попович на послематчевой пресс-конференции.

Эпизод произошёл во время матча между «Сан-Антонио» и «Клипперс». Техасская команда в итоге потерпела 10-е поражение подряд, проиграв со счётом 102:109. Во время матча Попович взял микрофон и выступил с призывом.

«Извините меня, я на секунду. Пожалуйста, прекратите букать и дайте баскетболистам спокойно играть. Это не то, кем мы являемся», — заявил Попович. После заявления тренера фанаты стали более усиленно мешать игроку.