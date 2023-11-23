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«Нельзя дразнить медведя». Попович объяснил, почему призвал фанатов не мешать Леонарду

«Нельзя дразнить медведя». Попович объяснил, почему призвал фанатов не мешать Леонарду
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович объяснил, почему обратился к зрителям с призывом не мешать форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду исполнять штрафные.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Сохан - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Джонсон - 15, Осман - 5, Джонс - 4, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Брэнэм, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 24, Харден - 16, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Коффи - 4, Хиланд, Такер, Браун, Диабате

«Нельзя дразнить медведя. Это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Попович на послематчевой пресс-конференции.

Эпизод произошёл во время матча между «Сан-Антонио» и «Клипперс». Техасская команда в итоге потерпела 10-е поражение подряд, проиграв со счётом 102:109. Во время матча Попович взял микрофон и выступил с призывом.

«Извините меня, я на секунду. Пожалуйста, прекратите букать и дайте баскетболистам спокойно играть. Это не то, кем мы являемся», — заявил Попович. После заявления тренера фанаты стали более усиленно мешать игроку.

Момент с Поповичем:
Видео
Грег Попович обратился к зрителям, чтобы те не мешали Каваю Леонарду исполнять штрафные
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