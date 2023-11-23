Сможет ли «Орландо» в нынешнем сезоне выйти в плей-офф?
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Сегодня, 23 ноября, «Орландо Мэджик» переиграл действующего чемпиона «Денвер Наггетс» со счётом 124:119 и продлил свою победную серию до пяти встреч. Таким образом, коллектив занял второе место в Восточной конференции.
Смогут ли продлить свой успех «Мэджик» и выйти в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.
В последний раз «Орландо» выходил в плей-офф в сезоне-2019/2020, где уступил «Милуоки Бакс» в серии первого раунда со счётом 1-4. Затем последовали три сезона, где команда занимала 14-е, 15-е и 13-е места.
В своей пятиматчевой победной серии «Мэджик» дважды одолели «Чикаго Буллз», единожды «Индиану Пэйсерс», «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». На данный момент команда имеет 10 побед и пять поражений в сезоне.
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
124 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Энтони - 20, Инглс - 12, Вагнер - 12, Саггс - 10, Айзек - 9, Битадзе - 6, Харрис - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Скофилд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Портер - 25, Гордон - 15, Джексон - 14, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Строутер - 7, Ннаджи - 3, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
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