Сможет ли «Орландо» в нынешнем сезоне выйти в плей-офф?

Сегодня, 23 ноября, «Орландо Мэджик» переиграл действующего чемпиона «Денвер Наггетс» со счётом 124:119 и продлил свою победную серию до пяти встреч. Таким образом, коллектив занял второе место в Восточной конференции.

Смогут ли продлить свой успех «Мэджик» и выйти в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

В последний раз «Орландо» выходил в плей-офф в сезоне-2019/2020, где уступил «Милуоки Бакс» в серии первого раунда со счётом 1-4. Затем последовали три сезона, где команда занимала 14-е, 15-е и 13-е места.

В своей пятиматчевой победной серии «Мэджик» дважды одолели «Чикаго Буллз», единожды «Индиану Пэйсерс», «Торонто Рэпторс» и «Денвер Наггетс». На данный момент команда имеет 10 побед и пять поражений в сезоне.