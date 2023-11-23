57 очков от Дюранта и Букера позволили «Финиксу» одолеть «Голден Стэйт», Карри набрал 16

Сегодня, 23 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победили хозяева со счётом 123:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 32 очка и восемь подборов. Его партнёр по команде Девин Букер отметился 25 очками, восемью подборами и 10 результативными передачами.

Лучшим снайпером в составе гостей стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 23 очка. Ещё четыре игрока команды набрали 10 или более очков: Дарио Шарич (17), Стефен Карри (16), Эндрю Уиггинс (11) и Брэндин Подзиемски (10).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол досрочно закончил матч из-за перебора технических фолов.