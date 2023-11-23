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57 очков от Дюранта и Букера позволили «Финиксу» одолеть «Голден Стэйт», Карри набрал 16

57 очков от Дюранта и Букера позволили «Финиксу» одолеть «Голден Стэйт», Карри набрал 16
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Сегодня, 23 ноября, в Финиксе (США) на арене «Футпринт центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победили хозяева со счётом 123:115.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. Сегодня на его счету 32 очка и восемь подборов. Его партнёр по команде Девин Букер отметился 25 очками, восемью подборами и 10 результативными передачами.

Лучшим снайпером в составе гостей стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 23 очка. Ещё четыре игрока команды набрали 10 или более очков: Дарио Шарич (17), Стефен Карри (16), Эндрю Уиггинс (11) и Брэндин Подзиемски (10).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол досрочно закончил матч из-за перебора технических фолов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 25, Гордон - 13, Окоги - 12, Литтл - 10, Аллен - 9, Нуркич - 9, Ойбанкс - 6, Мету - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Шарич - 17, Карри - 16, Уиггинс - 11, Подзиемски - 10, Муди - 8, Куминга - 7, Пол - 6, Луни - 6, Джексон-Дэвис - 6, Джозеф - 3, Santos - 2, Грин
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