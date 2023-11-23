Результаты игрового дня НБА 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоялись 14 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 124:119.
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:114.
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 147:145 ОТ.
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.
«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 131:132.
«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 96:129.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:99.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 117:112.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз» — 116:102.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:109.
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:91.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 121:105.
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:115.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 101:104.
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