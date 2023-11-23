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Результаты игрового дня НБА 23 ноября

Результаты игрового дня НБА 23 ноября
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Сегодня, 23 ноября, состоялись 14 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 124:119.
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:114.
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 147:145 ОТ.
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 119:116.
«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 131:132.
«Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 96:129.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:99.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 117:112.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Чикаго Буллз» — 116:102.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:109.
«Хьюстон Рокетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:91.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 121:105.
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 123:115.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» — 101:104.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 114
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Бриджес - 33, Миллер - 15, Макгауэнс - 13, Уильямс - 11, Тор - 5, Хэйворд - 4, Смит - 2, Букнайт, Маледон, Смит, Вашингтон
Вашингтон Уизардс: Кузма - 28, Пул - 24, Гэффорд - 15, Джонс - 13, Авдия - 13, Кулибали - 7, Шамет - 7, Кисперт - 6, Галлинари - 1, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Мускала, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
124 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Энтони - 20, Инглс - 12, Вагнер - 12, Саггс - 10, Айзек - 9, Битадзе - 6, Харрис - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Скофилд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Портер - 25, Гордон - 15, Джексон - 14, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Строутер - 7, Ннаджи - 3, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
96 : 129
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Портер - 16, Гарлэнд - 14, Мобли - 13, ЛеВерт - 12, Ньянг - 11, Меррилл - 9, Страс - 6, Томпсон - 4, Аллен - 4, Бейтс - 3, Мобли - 2, Джонс - 2
Майами Хит: Лоури - 28, Жакез-мл. - 22, Ричардсон - 14, Мартин - 14, Робинсон - 14, Батлер - 10, Хайсмит - 10, Брайант - 10, Робинсон - 7, Смит, Адебайо
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 23, Порзингис - 21, Уайт - 13, Хорфорд - 11, Притчард - 10, Хозер - 10, Холидэй - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Милуоки Бакс: Лопес - 28, Лиллард - 27, Адетокунбо - 21, Миддлтон - 12, Джексон - 7, Бисли - 6, Боучэмп - 5, Портис - 4, Пэйн - 3, Коннотон - 3, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
131 : 132
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Хилд - 31, Тёрнер - 17, Топпин - 16, Браун - 14, Смит - 8, Макконнелл - 7, Матурин - 5, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард
Торонто Рэпторс: Сиакам - 36, Шрёдер - 26, Барнс - 20, Флинн - 14, Ануноби - 13, Трент-мл. - 8, Пёлтль - 6, Буше - 6, Портер - 3, Дик, Макдэниелс, Темпл
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
147 : 145
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 43, Хантер - 25, Мюррей - 20, Богданович - 14, Капела - 14, Оконгву - 12, Бей - 12, Джонсон - 7, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз, Мэттьюз
Бруклин Нетс: Бриджес - 45, Динвидди - 26, Джонсон - 23, Клэкстон - 22, Уокер - 8, Финни-Смит - 8, Уотфорд - 7, Шарп - 6, О'Нил, Смит, Брукс, Джайлс
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Джо - 20, Холмгрен - 18, Уильямс - 13, Гидди - 10, Уиггинс - 6, Уоллес - 5, Дорт - 2, Мицич - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Уотерс III, Дженг, Покушевски, Манн
Чикаго Буллз: Дерозан - 25, Уайт - 23, Вучевич - 16, Карузо - 12, Досунму - 11, Уильямс - 10, Картер - 3, Драммонд - 2, Болл, Лавин, Крэйг, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
117 : 112
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Ингрэм - 23, Валанчюнас - 15, Хоукинс - 13, Маршалл - 12, Альварадо - 10, Дэниэлс - 8, Джонс - 7, Нэнс - 4, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 23, Барнс - 22, Лайлз - 12, Монк - 10, Хаертер - 8, Дуарте - 6, Везенков - 3, Митчелл - 2, Макги, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Сохан - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Джонсон - 15, Осман - 5, Джонс - 4, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Брэнэм, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 24, Харден - 16, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Коффи - 4, Хиланд, Такер, Браун, Диабате
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Смит II - 18, Ванвлит - 16, Брукс - 13, Шенгюн - 11, Холидей - 7, Исон - 6, Ландейл - 2, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Баллок, Грин, Марьянович
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Бейн - 23, Уильямс - 13, Альдама - 8, Роуз - 7, Гильярд - 5, Бийомбо - 5, Родди - 4, Лофтон Мл. - 3, Уильямс Мл., Джексон, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Таунс - 23, Рид - 13, Гобер - 13, Милтон - 12, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 7, Конли - 5, Гарза - 1, Мур, Майнотт, Браун, Миллер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 16, Моррис - 16, Мелтон - 16, Харрис - 15, Рид - 10, Батюм - 6, Ковингтон - 5, Бамба - 4, Мартин - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Беверли - 2, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 105
Юта Джаз
Ньютаун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Брогдон - 20, Уокер - 19, Шарп - 14, Тибулл - 13, Камара - 12, Рит - 8, Хендерсон - 3, Мюррэй - 2, Мэйс, Браун, Рупер
Юта Джаз: Маркканен - 24, Джордж - 16, Кларксон - 13, Олиник - 13, Коллинс - 12, Агбаджи - 9, Фонтеккио - 8, Хортон-Такер - 5, Юртсевен - 3, Секстон - 1, Данн - 1, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 25, Гордон - 13, Окоги - 12, Литтл - 10, Аллен - 9, Нуркич - 9, Ойбанкс - 6, Мету - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Шарич - 17, Карри - 16, Уиггинс - 11, Подзиемски - 10, Муди - 8, Куминга - 7, Пол - 6, Луни - 6, Джексон-Дэвис - 6, Джозеф - 3, Santos - 2, Грин
НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 15, Принс - 14, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Кристи - 7, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Фадж, Льюис
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 28, Грин - 15, Хардуэй-младший - 7, Уильямс - 6, Джонс - 6, Экзам - 4, Холмс - 4, Харди - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
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