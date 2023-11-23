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Решающий трёхочковый Ирвинга и потеря Леброна в концовке матча «Лейкерс» — «Даллас». Видео

Решающий трёхочковый Ирвинга и потеря Леброна в концовке матча «Лейкерс» — «Даллас». Видео
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Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победу одержали гости со счётом 104:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Один из лидеров «Маверикс» Кайри Ирвинг при счёте 99:101 реализовал успешный трёхочковый бросок за 20 секунд до конца. После этого у хозяев был шанс отыграться, однако в следующей атаке лёгкий форвард Леброн Джеймс отдал неточную передачу, которая привела к потере.

Видео доступно на YouTube-канале Сhaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 28 очками и шестью подборами.

В составе «Лейкерс» лучшим оказался лёгкий форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, девять подборов и семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 15, Принс - 14, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Кристи - 7, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Фадж, Льюис
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 28, Грин - 15, Хардуэй-младший - 7, Уильямс - 6, Джонс - 6, Экзам - 4, Холмс - 4, Харди - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
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