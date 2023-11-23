Решающий трёхочковый Ирвинга и потеря Леброна в концовке матча «Лейкерс» — «Даллас». Видео

Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победу одержали гости со счётом 104:101.

Один из лидеров «Маверикс» Кайри Ирвинг при счёте 99:101 реализовал успешный трёхочковый бросок за 20 секунд до конца. После этого у хозяев был шанс отыграться, однако в следующей атаке лёгкий форвард Леброн Джеймс отдал неточную передачу, которая привела к потере.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 28 очками и шестью подборами.

В составе «Лейкерс» лучшим оказался лёгкий форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, девять подборов и семь передач.