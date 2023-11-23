Стало известно, под каким пиком может быть задрафтован Бронни Джеймс в 2024-м году

Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, будет задрафтован «Лос-Анджелес Лейкерс» под 25-м номером на Драфте-2024, по информации инсайдера USA Today Брайан Кэлбровски.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Позднее Леброн Джеймс отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, сейчас идут очень хорошо. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс разминается в составе университетской команды: