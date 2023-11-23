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Владелец «Далласа» не стал включать Дончича в пятёрку лучших игроков команды за всё время

Владелец «Далласа» не стал включать Дончича в пятёрку лучших игроков команды за всё время
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан не стал включать словенского разыгрывающего Луку Дончича в пятёрку сильнейших игроков команды за всё время.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время подкаста All The Smoke Кьюбану было предложено составить стартовую пятёрку из лучших игроков «Маверикс» за всю историю. В неё вошли: Дирк Новицки, Тайсон Чендлер, Роландо Блэкман, Дерек Харпер и Марк Агирре.

Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101. Самым результативным игроком встречи стал как раз разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Дюрант - 32, Букер - 25, Гордон - 13, Окоги - 12, Литтл - 10, Аллен - 9, Нуркич - 9, Ойбанкс - 6, Мету - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Гудвин, Бол, Азубуике, Ли
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Шарич - 17, Карри - 16, Уиггинс - 11, Подзиемски - 10, Муди - 8, Куминга - 7, Пол - 6, Луни - 6, Джексон-Дэвис - 6, Джозеф - 3, Santos - 2, Грин
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