Владелец «Далласа» не стал включать Дончича в пятёрку лучших игроков команды за всё время

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан не стал включать словенского разыгрывающего Луку Дончича в пятёрку сильнейших игроков команды за всё время.

Во время подкаста All The Smoke Кьюбану было предложено составить стартовую пятёрку из лучших игроков «Маверикс» за всю историю. В неё вошли: Дирк Новицки, Тайсон Чендлер, Роландо Блэкман, Дерек Харпер и Марк Агирре.

Сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали гости со счётом 104:101. Самым результативным игроком встречи стал как раз разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков, 12 подборов и восемь результативных передач.