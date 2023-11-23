Велимир Перасович: ЦСКА является сильнейшей командой чемпионата на данный момент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал предстоящий матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится сегодня, 23 ноября (19:30).

«Наш соперник — лидер таблицы и сильнейшая на данный момент команда чемпионата. ЦСКА обладает физической мощью, отлично защищается и отдаёт больше всех в лиге результативных передач.

Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый из нас должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. УНИКС идёт вторым. Ранее по поводу предстоящей встречи высказался заслуженный тренер России Сергей Елевич.