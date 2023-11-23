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Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с УНИКСом

Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с УНИКСом
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Встреча с действующим чемпионом — хороший индикатор того, что мы сделали до этой стадии сезона и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса команды. УНИКС сохранил свой костяк, остаётся очень сильным соперником, одним из фаворитов на завоевание титула. У них, наверное, самая мощная передняя линия в лиге, у них отличные созидатели, они жёстко защищаются.

В прошлом сезоне обе встречи в Казани завершились в овертаймах, поэтому играть здесь всегда интересно. Мы очень серьёзно готовимся показать свой лучший баскетбол и постараемся одержать победу в непростой выездной игре», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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