Экс-игрок «Зенита» Пангос может перейти в «Жальгирис»

Разыгрывающий Кевин Пангос, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», ведёт переговоры с литовским «Жальгирисом», сообщает журналист Йонас Лекшас в социальных сетях.

В июле 2022 года Пангос подписал контракт с «Миланом». Изначально игрок планировал выступать за московский ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за событий на Украине он принял решение не приезжать в Россию.

Ранее главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина поделился мнением, что ошибочно пытался сделать из разыгрывающего Кевина Пангоса главное действующее лицо команды.

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