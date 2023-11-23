Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Пангос может перейти в «Жальгирис»

Экс-игрок «Зенита» Пангос может перейти в «Жальгирис»
Комментарии

Разыгрывающий Кевин Пангос, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», ведёт переговоры с литовским «Жальгирисом», сообщает журналист Йонас Лекшас в социальных сетях.

В июле 2022 года Пангос подписал контракт с «Миланом». Изначально игрок планировал выступать за московский ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за событий на Украине он принял решение не приезжать в Россию.

Ранее главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина поделился мнением, что ошибочно пытался сделать из разыгрывающего Кевина Пангоса главное действующее лицо команды.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Заявление Мессины:
Этторе Мессина: подписание Кевина Пангоса было ошибкой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android